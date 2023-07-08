ختام الدورة التدريبية حول التخطيط للمبادرات الشبابية والمجتمعية





اختتمت ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين بالتعاون مع جمعية الامل المستنيرة بحي الفردوس جنوب الدمازين اليوم الدورة التدريبية للشباب حول التخطيط للمبادرات الشبابية والمجتمعية ومهارات تحريك المجتمع وذلك بمقر الجمعية بمربع 55.

وتجي الدورة برعاية الاستاذ ياسر احمد الطالب المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين واستهدفت (52) شابا وشابة لمدة اربعة ايام بمعدل 3 ساعات يوميا.

وتهدف الدورة بشكل اساسي لتطوير وتنمية الشباب المبادرين واعدادهم لتخطيط واطلاق مبادرات شبابية ومجتمعية طموحة وتعالج الحاجات المجتمعية وتساهم في احداث التغيير وتحريك المجتمع.

وفي تصريح امتدح الاستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين ( ميسر الدورة) اهتمام محافظة الدمازين وحرصها لتفعيل دور الشباب في المجتمع مشيرا الي الدورة رقم (4) خلال العام 2023 بالتعاون مع جمعية الامل المستنيرة جاءت متميزة من حيث المشاركة الشبابية والاستيعاب العالي للمتدربين بجانب الانضباط والالتزام والرغبة الاكيدة لتلقي المهارات اللازمة التي تعينهم علي تحريك المجتمع.

واكد وليد ان مخرجات الدورة التدريبية جيدة وابرزت جوانب مشرقة لشباب مربع 55 من حيث التفكير الابداعي وتقديم نماذج لمبادرات شبابية ومجتمعية تلامس قضايا وهموم المجتمع. وحيا وليد جهود جمعية الامل المستنيرة واهتمامها بدور الشباب والتزامها باستدامة برامج التدريب وبناء القدرات والبرامج الاجتماعية في الفترة القادمة.

سكاي نيوز

وكاله سونا