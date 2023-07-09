يونا” ينظم ورشة عمل للتعريف بالنسخة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام





يعقد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) الخميس المقبل (13 يوليو 2023) ورشة عمل افتراضية لمصلحة وكالات الأنباء الأعضاء بعنوان “التعريف بالكونغرس العالمي للإعلام (النسخة الثانية)”، وذلك بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات (وام) وشركة أبو ظبي الوطنية للمعارض (أدنيك). وتهدف الورشة إلى التعريف بالنسخة الثانية للكونغرس الذي سيقام خلال الفترة (14-16 نوفمبر 2023) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. كما تهدف الورشة إلى استعراض الفرص المتاحة لوكالات الأنباء الأعضاء خلال الكونغرس، الذي سيعقد بتنظيم من “أدنيك” و”وام”، بما يشمل حجز مساحة للمشاركة في المعارض، والاجتماعات الجانبية، والمشاركة في جلسات النقاش، وتبادل الخبرات والتجارب مع وسائل الإعلام الدولية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع هذه الوسائل، إضافة إلى المشاركة في ورش العمل. وأوضح المدير العام المكلَّف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ محمد عبدربه اليامي أنَّ الورشة تأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز انخراط وكالات الأنباء الأعضاء في التظاهرات الإعلامية الدولية بما يسهم في الرقي بأدائها، وتحديث أدواتها من خلال التعرف على أحدث التقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام. وأكد أن الورشة ستمثل فرصة لتبادل الأفكار بين وكالات الأنباء الأعضاء حول سبل الاستفادة من هذا الحدث العالمي، خصوصا في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العمل الإعلامي، وحاجة وكالات الأنباء الرسمية إلى مواكبة هذه التغيرات للحفاظ على دورها الحيوي كمصدر إخباري موثوق قادر على الوصول إلى القراء بمختلف شرائحهم واتجاهاتهم. ويركز الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الثانية على ثلاثة محاور هي الإعلام البيئي، والتعليم في مجال الإعلام والابتكار، والإعلام الرياضي. يذكر أنَّ النسخة الأولى من الكونغرس العالمي عقدت خلال الفترة 15-17 نوفمبر 2022 وشهدت إقبالاً واسعا من كبرى المؤسسات والمنظمات الإعلامية حول العالم، مع مشاركة أكثر من 1600 إعلامي و141 دولة وحضور أكثر من 13556 زائراً. وقدمت النسخة الأولى منصة لتسريع وتيرة تطور قطاع الإعلام في جميع أنحاء العالم، من خلال تعزيز آفاق التعاون، وتوحيد الأفكار على نطاقٍ عالمي لتمكين الجهات الإعلامية من التكيّف مع تغيرات المشهد الإعلامي وتحقيق النجاح.

سكاي نيوز

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