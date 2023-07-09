والى القضارف يقف على سير الموسم الزراعى بمشروع الرهد الزراعى





تفقد والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب رئيس اللجنة العليا لمتابعة انجاح الموسم الزراعى بولايات القطاع المطرى صباح اليوم سير الموسم الزراعى الماثل بمشروع الرهد الزراعى وذلك من خلال وقوفه على المراحل المتقدمة التى وصل اليها محصول الفول السودانى الذى تمت زراعته بالتفتيش الرابع حيث وصل المحصول لطور الازهار وتعرف على الجهود التى بذلها المزارعون فى التحضير وزراعة المحصول بالجهد الذاتى ومجمل القضايا والمشاكل التى تواجههم.

واكد الوالى المكلف التزام الجهات ذات العلاقة بما يليها تجاه انجاح الموسم الزراعى بالمشاريع المروية والقطاع المطرى وتوفير المدخلات كافة مؤكدا الحرص التام على تأمين المناطق الزراعية والعمل على تحقيق غايات هذا الموسم الاستثنائى.

من جانبه جدد مدير البنك الزراعى السودانى د/عزالدين الفقير تسخير الامكانيات كافة لانجاح الموسم ووضع الحلول لقضايا القطاع الزراعى ميدانيا فيما اوضح المهندس عاطف محمود نائب مدير هيئة الرهد الزراعية ان الخطة المعدة لزراعة مشروع الرهد فى العروة الصيفية تستهدف زراعة 90 الف فدانا قطن و70 الف فدانا ذرة و50 الف فدانا فول سودانى بحانب 45 الف فدانا لمحاصيل العروة الشتوية مبينا انه قد تم زراعة اكثرمن 60 الف فدانا من محاصيل العروة الصيفية حتى الان بالرغم من التحديات الماثلة مطالبا بضرورة تقديم العون اللازم حتى يتمكن المشروع من زراعة المساحات المستهدفة هذا الموسم.

سكاي نيوز

وكاله سونا