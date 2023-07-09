الري تكمل المرحلة الأولى من التحضير للموسم الزراعي





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم المهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير وزارة الري والموارد المائية المكلف إستعدادات وزارة الري للموسم الزراعي الصيفي حيث أعلن الوزير إكتمال المرحلة الأولى من التحضير للموسم الزراعي بالمشاريع المروية في الجزيرة والرهد

وأكد توفر المياه بالخزانان الرئيسية والترع ولفت لأهمية توفير التمويل لإنجاح الموسم الزراعي وتشغيل الشركات والآليات التي تعمل في إزالة الأطماء والحشائش وتقوية الكسور.

و أكد والي الجزيرة حرص حكومته على توفير التمويل اللازم للموسم الزراعي الصيفي من خلال المحفظة المصرفية إضافة لوزارة المالية الإتحادية وأشار إلى أن عودة العمل ببنك السودان سيسهم في حل كثير من التحديات التي تواجه الولاية .

سكاي نيوز

وكاله سونا