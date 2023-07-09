الإدارة الاهلية بالنيل الابيض تعلن إنحيازها للقوات المسلحة





أكد عدد من قادة الادارة الاهلية بولاية النيل الابيض الذين إستطلعتهم حول موقفهم من دعم ومؤازرة الجيش السوداني، أكدوا وقفتهم ومساندتهم وكامل إنحيازهم للقوات المسلحة في حربها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة والوقوف معها في خندق واحد لكسب معركة الكرامة والحسم ويأتي ذلك في إطار النفرة العامة التي إنتظمت كافة فئات الشعب السوداني تلبية لنداء القائد العام للقوات المسلحة والدفاع عن ارض الوطن وصون مكتسباته والذي يعد من أوجب الواجبات على كل سوداني اصيل . وقال العمدة حمد محمد حمد أحمد عمدة بنى جرار ابو حجول بمحلية تندلتي نحن نعلن وقوفنا ومناصرتنا للقوات المسلحة والتضحية بالغالي والنفيس فداءا للوطن مشيرا الي انهم بالتعاون مع مكونات المجتمع المحلي بتندلتي قاموا في الايام الماضية بتسيير قافلة دعم مؤازرة للجيش حتي يتمكن من اداء رسالته تجاه قضايا الوطن والمواطن كما انهم ظلوا يعملون على تحشيد المواطنين لنصرة القوات المسلحة في حربها ضد مليشيا التمرد مؤكدا وقوف مواطني منطقة بنى جرار مع الجيش قلبا وغالبا لتحقيق النصر المؤزر وردد “جيش واحد شعب واحد” النصر للقواتنا المسلحة والخزى والعار للمتمردين . واكد الناظر مأمون هباني عضو الادارة الاهلية بودنمر، محلية ام رمته أكد على ضرورة وحدة الصف لجميع مكونات الشعب السوداني والوقوف بصلابة خلف القوات المسلحة وإسنادها في معركة الكرامة والنصر وصولا لسودان آمن ومستقر معلنا وقوف الادارة الاهلية بام رمته مع الجيش وحث المواطنين علي التحلي بالروح الوطنية ونبذ الخلافات الحزبية والجهوية الضيقة وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة وتحكيم صوت العقل للخروح الي بر الآمان

وقال شيخ العرب شلعي احمد إبراهيم عضو الادارة الاهلية بام رمته إن الواجب الوطني يحتم علينا دعم القوات المسلحة للحفاظ على ارض الوطن وحماية المواطنين من الممارسات السيئة لمليشيا الدعم السريع المتمردة والتي تخالف الاعراف السودانية والقوانين الدولية لحقوق الانسان مؤكدا مساندتهم لها وحث المواطنين لحمل السلاح لنصرة الحق .

سكاي نيوز

وكاله سونا