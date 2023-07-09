تعميم مباردة ختان الاطفال بمراكز الإيواء بولاية الجزيرة





إمتدح الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف ٬ لدى مخاطبتة صباح اليوم بمدرسة المكي بنين بمدني الإحتفال الذي أقيم على شرف الإحتفال ختان 36 طفلاً من القادمين من الخرطوم بسبب الحرب والذي نظمتة إدارة نادي المكي ولجنة الخدمات بالحي وشباب مركز الإيواء ٬ امتدح جهود مواطني حي المكي في مبادرة ختان أطفال مركز إيواء مدرسة المكي.

و أعلن تعميم المبادرة على جميع مراكز الإيواء بالولاية ووجه بزيادة وحدات الشرطة بمراكز الإيواء لتحقيق السلامة والإطمئنان للوافدين وأشار للإستراتيجية الرامية لتعزيز الوضع الصحي بمراكز الإيواء البالغ عددها 40 مركزاً بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمات العاملة وعدد الجهود المبذولة لمعالجة مشكلات تراكم الأوساخ بمدني مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد عمل مكثف في مجال البيئة.

من جانبة أعرب الأستاذ عبد العظيم أبو راس ممثل المقيمين بالمركز عن شكرة وتقديره لمواطني حي المكي في مبادرة ختان الأطفال بالمعسكر وجودهم في دعم المركز.

سكاي نيوز

وكاله سونا