والي كسلا يطمئن علي موقف الإمداد الدوائي





اطمأن والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله٬ لدي لقائه ممثل وزارة الصحة شاع الدين حمزه الحسينومدير صندوق الامدادات الطبية بالولاية الدكتورة سامية احمد عمر ٬اطمأن علي موقف الامداد الدوائي بالولاية من حيث الكميات والاصناف الموجودة والمطلوب توفيرها عبر وزارة الصحة الاتحادية.

وقدمت مديرة الصندوق تنويرا شاملا حول موقف الصندوق وكيفية التعامل مع المخزون الدوائي من حيث التوزيع علي المرافق الخدمية والرقابة عليه فضلا عن الحوجة العاجلة لبعض الاصناف من الادوية.

فيما قدم ممثل وزارة الصحة تنويرا شاملا حول سير العمل في اجراءات مصنع الاوكسجين بالولاية والتي تتم وفق ماهو مخطط له مبينا ان هنالك هنالك اتفاقا للتعاون بين وزارة الصحة والصندوق فيما يخص تسيير الاعمال. وتطرق شاع الدين الي الاجتماع المزمع عقده بين وزارة المالية وادارة الصندوق القومي للتامين الصحي لبحث سبل معالجة العقبات التي تعترض اداء التامين الصحي.

من جانبه تعهد والي كسلا المكلف بالعمل علي تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصحي والتنسيق والترتيب مع وزير الصحة الاتحادي فيما يتعلق بتوفير اصناف الادوية التي تحتاجها الولاية بعد تحديدها مشيدا في ذات الوقت بدور صندوق الامدادات الطبية بادارة العمل بالصندوق في ظل الاوضاع التي تشهدها البلاد.

سكاي نيوز

وكاله سونا