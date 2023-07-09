والي الجزيرة يعين مدراء عامين للصحة والتعليم والثقافة والإعلام





أصدر الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيره المكلف اليوم القرار رقم 48 لسنة 2023م بتعيين مدراء عامين بالوزارات بولاية الجزيره ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وسمى القرار السيد كمال الدين عوض عبد الله سالم مديراً عاماً لوزارة التربية والتعليم والسيد د. أسامه عبد الرحمن أحمد الفكى مديراً عاماً لوزارة الصحة والسيد الهادي على محمد أحمد مديراً عاماً لوزارة الثقافة والاعلام .. ووجه القرار الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ …

سكاي نيوز

وكاله سونا