بادي يطلع على ترتيبات تصحيح الأوضاع بقطاع التعدين بالاقليم





إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على الترتيبات الجارية لمتابعة وتصحيح الأوضاع بقطاع التعدين على مستوى الإقليم .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد اللجنة المكلفة بتفعيل عمل التعدين بالإقليم برئاسة الأستاذ عبد الغني دقيس خليفة محافظ شئون الرئاسة رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة .

وأوضح الأستاذ متوكل عيسي ادم مدير الهيئة العامة للتعدين بالاقليم مقرر اللجنة أن اللقاء تناول نتائج الزيارات الميدانية التي نفذتها اللجنة وغطت مواقع التعدين بمنطقة بلقوا بمحافظة ودالماحي ومنطقة مقنزا بمحافظة باو , موضحاً أن الزيارات الميدانية كشفت عن تجاوزات ضارة بالبيئة من خلال تكدس مخلفات التعدين بمنطقتي بلقوا ومقنزا , مشيراً للمخاطر البيئية والصحية المترتبة عن تكدس مخالفات التعدين .

وأضاف أن اللجنة تعكف على متابعة ومراجعة أداء شركات التعدين العاملة في مجال تعدين الذهب والكروم على مستوى الإقليم , مضيفاً أن الحاكم وجه اللجنة بضرورة المضي قدماً في برنامج الزيارات الميدانية لمناطق التعدين المختلفة تأميناً لموارد الإقليم وإصحاحاً للبيئة وحمايةً للمواطنين والثروة الحيوانية من كافة المخاطر بمناطق التعدين

سكاي نيوز

وكاله سونا