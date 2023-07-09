إنعقاد الاجتماع الشهري لضباط التحصين بالشمالية





إنعقد بقاعة الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بدنقلا الاجتماع الشهري الدوري لضباط التحصين بمحليات الولاية الشمالية السبع وخاطب الاجتماع المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بالشمالية الاستاذ إبراهيم النعيم إبراهيم مؤكدا علي ضرورة الاستمرار في تقوية المتابعة والتقييم لانشطة التحصين المختلفة والبحث عن الاطفال الغير مطعمين بجرعات التطعيم الروتيني خاصة في ظل إستمرار توافد المواطنين من ولاية الخرطوم وبعض الولايات للولاية الشمالية بسبب ظروف الحرب الأمر التي أدت لزيادة عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم الروتيني مثمنا جهود العاملين في برنامج التحصين الموسع والنجاحات الكبيرة التي ظل يحققها البرنامج على مستوى الحملات القومية والتطعيمات الروتينية .

من جانبه أكد مدير برنامج التحصين الموسع بالولاية الشمالية الاستاذ عبد الرحمن عبد العال عبادي في تصريح (لسونا) أن الاجتماع الشهري لضباط التحصين بالمحليات ناقش تقارير الاداء لشهر يونيو الماضي وتنفيذ أساسيات خطة الشهر الحالي وأشار الي أن الاجتماع إستعرض كذلك التحديات التي تواجه المحليات وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها والتي من بينها ترحيل فنيي التحصين لتنفيذ جلسات التطعيم الروتيني بالمراكز الفرعية والجوالة والاشراف وعدم وصول إستحقاقات كوادر التحصين ل١٤ شهرا مع عدم صرف المرتبات وايضا عدم وجود التكلفة التشغيلية للبرنامج في ظل ضعف المكون المحلي واضاف أنه وعقب الاجتماع تم تسليم حصة اللقاحات الشهرية للمحليات ليتم توزيعها علي مراكز التطعيم المنتشرة بجميع محليات الولاية وذلك لاستمرار خدمة التطعيم الروتيني.

وقال إن الأيام القادمة ستشهد وصول طلبية الربع الثالث لتكملة اللقاحات الناقصة وهي لقاحات الحصبة والسحائي لضمان حصول الاطفال على كل الجرعات المقررة مع إستمرار نظام تقصي أمراض الطفولة بصورة طيبة حيث يتم البحث النشط عن حالات الشلل الرخو الحاد والحصبة وغيرها وتبليغها لمراكز التبليغ والبالغ عددها ٥٩ مركزا وفق الاجراءات المتبعة

سكاي نيوز

وكاله سونا