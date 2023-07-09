التربية بنهر النيل: أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية تبدأ بالثلاثاء





تبدأ في الساعة الثامنة من صباح يوم بعد غدٍ الثلاثاء برئاسة وزارة التربية والتعليم بالدامر، أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل للعام الدراسي(٢٠٢٢-٢٠٢٣م).

أعلن ذلك الأستاذ جمال الدين بلة محجوب، مدير الإدارة العامة للتقويم والامتحانات بالولاية، وأهاب بالمعلمين والمعلمات الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في أعمال التصحيح الحرص على الحضور في الزمان والمكان المحددين.

تجدر الإشارة الى ان لجنة السكن المنبثقة من اللجنة العليا للامتحانات، حددت داخلية الشهيد علام علي موسى للطالبات بالدامر مقراً لسكن المعلمات، فيما تقرر أن يكون مركز سلتي للغات شرق كلية المعلمين بالدامر وجوار مدرسة الدامر الثانوية الجديدة بنات مقراً لسكن المعلمين.

ويبدأ استقبال المعلمين والمعلمات المشاركين في أعمال التصحيح من المحليات البعيدة اعتباراً من عصر يوم غدٍ الإثنين بمواقع السكن المحددة بالدامر.

سكاي نيوز

وكاله سونا