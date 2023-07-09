صحة الخرطوم تنفي مزاعم صفحةمزيفةاستشهاد مواطنين مدنيين اثر غارات جوية





أصدرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم بياناهاما نفت فيه ماتناولته وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من صفحة مزيفة تدعي انها صفحة وزارة الصحة ولاية الخرطوم مفاده استشهاد عدد من المواطنين المدنيين اثر غارات جوية وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

المواطنون الافاضل: الصحة ولاية الخرطوم

انتشر في وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من صفحة مزيفة تدعي انها صفحة وزارة الصحة ولاية الخرطوم بتاريخ 2023/7/8 والصفحة تحت مسمى (وزارة الصحة-ولاية الخرطوم) ،والخبر مفاده استشهاد عدد من المواطنين المدنيين اثر غارات جوية

وعليه نفيدكم بالاتي:

أن الصفحة التي نشرت الخبر هي صفحة مزيفة ولاتتبع لنا في وزارة الصحه بولاية الخرطوم .

و ننوه للاخوة المواطنين والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا بتوخي الحذر من مثل هذه الصفحات المزيفة او المشبوهه واخذ الاخبار من مصادرها الرسمية .

ونسأل الله ان يرحم شهداء البلاد كافة وان يعجل بالشفاء للجرحى والمصابين.

سكاي نيوز

وكاله سونا