بيان من حكومة السودان حول محادثات اللجنة الرباعية في أديس أبابا





اتساقاً مع قناعة حكومة السودان وموقفها المبدئي من أن الحرب لا يجب أن تكون سبيلاً لتحقيق الأهداف، وإستجابة لدعوة كريمة من رئيس الوزراء الأثيوبي السيد/ آبي أحمد قررت حكومة السودان إبتعاث وفد للمشاركة في إجتماعات اللجنة الرباعية المنبثقة عن منظمة الإيقاد المزمع عقدها اليوم الإثنين الموافق 10 يوليو بأديس أبابا.

هذا وقد وصل وفدنا بالفعل إلى أديس أبابا، صباح اليوم، مما يؤكد على جدية حكومة السودان للإرتباط البناء والتواصل مع منظمات إنتماءها الإقليمية، ولكن للأسف إتضح لوفدنا أن رئاسة اللجنة الرباعية لم يتم تغييرها، علماً بأن حكومة السودان قد طالبت منذ قمة جيبوتي بتغيير رئاسة الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا للجنة الرباعية نظراً للأسباب التي أوردتها الحكومة والمضمنة في خطاب معنون الفخامة الرئيس إسماعيل عمر قيلي الرئيس الحالي للإيقاد ومن ضمنها عدم حيادية السيد الرئيس روتو في الأزمة القائمة .

هذا وقد تم تأكيد ذات الموقف في محادثة هاتفية سابقة مع فخامة الرئيس إسماعيل قيلي رئيس الدورة الحالية للإيقاد أكد خلالها سيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ذات الموقف ولكن لم تتم الإستجابة لوفدنا حتى لحظة صدور هذا البيان لايزال وفد حكومة السودان متواجد في أديس أبابا ينتظر الإستجابة لطلبه.

صدر في الخرطوم الساعة 12:00 ظ ، الإثنين الموافق 10 يوليو 2023م

وزارة الخارجية – إدارة الإعلام والناطق الرسمي