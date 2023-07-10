شرطة النيل الابيض تضبط مسروقات من ولاية الخرطوم





تمكنت شرطة النيل الأبيض اليوم ضبط عدد من العربات والاثاثات والشاشات ووحدات الطاقة الشمسية المسروقة من ولاية الخرطوم التي تم ضبطها بكلا من كوستي و ربك بالاضافة لكميات من الوقود والسكر والدقيق تم ضبطها وهي في طور التهريب وذلك في إطار تفعيل قانون الطواريء رقم (٦) والذي أصدره والي النيل الابيض حفاظا علي السلع إلاستراتيجية بجميع محليات الولاية.

وأكد العميد شرطة علي محجوب مدير شرطة محلية كوستي ان الشرطة تبذل مجهودات كبيرة من أجل بسط الامن ومنع الجرائم العابرة بالولاية وابان ان هذه الضبطيات تم تنفيذها بتنسيق تام بين شرطة المحليات والاستخبارات العسكرية مشيرا ان المضبوطات بأنواعها المختلفة تم عمل التسويات اللازمة لها وتحويل بلاغات بعض منها للمحاكمات لافتا الي ان اخر ضبطية تم ضبطها عبارة عن تنكر وقود بحمولة ستة الف برميل معدة للتهريب كاشفا عن تواصل الحملات الميدانية للحد من التهريب والظواهر السالبة الي جانب المتابعات الدورية لعصابة النيقرز وتسعة طويلة مطمئنا مواطني النيل الأبيض بان الشرطة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بامن واستقرار المواطنين. من جهته أشار المقدم شرطة منصور قمر تاور رئيس القسم الاوسط بمدينة ربك أن هذه الضبطيات تأتي في إطار الحملات المكثفة للشرطة والخاصة بمنع الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد مبيناان القسم الاوسط ربك تمكن من ضبط عدد ستة عربات مسروقة من الخرطوم وشاشات ووحدات طاقة شمسية فضلا عن كميات من الوقود والسلع إلاستراتيجية والعربات غير المقننة تنفيذا لاوامر الطواريء بالولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا