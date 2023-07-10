إنطلاقة معسكرات العزة و الكرامة بمحلية الدامر





دشن الاستاذ عثمان محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية الدامر انطلاقة معسكرات العزة والكرامة بمعسكر الشهيد العقيد محمد الحسن بابكر جادالله بمربع ١٤ بالدامر بحضور ومشاركة النقيب مجاهد صلاح الدين مدير المخابرات العامة والاستاذ مدثر حسن يسن منسق معسكرات العزة والكرامة بالمحلية.

و اشاد المدير التنفيذي لمحلية الدامر بالتدافع الكبير لمواطني مربع ١٤ للانخراط في معسكر العزة والكرامة استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة السودانية ونيل شرف الدفاع عن الوطن والدين والعرض وقال إن انسان محلية الدامر قدم انموذجا رائعا للاهل من خلال استقبال وضيافة الوافدين من ولاية الخرطوم وتسيير القوافل لدعم القوات المسلحة.

واضاف أن الدامر اليوم تتقدم الصفوف عبر معسكرات العزة والكرامة بهذا المعسكر الذي يعد احد المعسكرات البالغ عددها ثلاثون معسكر على مستوى مناطق المحلية المختلفة لتدريب عدد عشره الف متطوع من الشباب وكل القادرين على حمل السلاح كمرحلة أولى لتأمين الأحياء السكنية ولمساندة القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد مليشيات التمرد المدعومة بالمرتزقة الأجانب.

فيما اكد الاستاذ مدثر حسن يسن منسق معسكرات العزة والكرامة بمحلية الدامر اكتمال كافة الترتيبات الفنية والادارية بمعسكرات العزة والكرامة البالغ عددها ثلاثون معسكر لتدريب المتطوعين تحت إشراف ضباط وضباط صف سلاح المدفعية.

سكاي نيوز

وكاله سونا