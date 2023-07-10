وقفة تضامنية من الجالية السودانية بإسلام أباد لدعم القوات المسلحة





نظمت الجالية السودانية بإسلام أباد يوم الأاحد الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٣م بمقر السفارة السودانية وقفة تضامنية لدعم ومساندة القوات المسلحة في حرب الكرامة التي تخوضها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، تحت شعار جيش واحد- شعب واحد وشهدت الوقفة مشاركة طيف واسع من ابناء الجالية بما في ذلك النساء والاطفال.

وأكد د. عثمان سعد الدين رئيس الجالية خلال تقديمه كلمة الجالية بأن هذه الوقفة للتعبير عن التضامن مع القوات المسلحة، والوقوف خلفها وهي تقوم بواجبها المقدس في الدفاع عن الشعب وحماية الوطن والحفاظ عليه موحداً ومستقراً كما أكد بأنه لا خيار للشعب السوداني سوى الإلتفاف حولها للقضاء على التمرد واستعادة الحياة الطبيعية. من جهته عبر العميد ركن الضي عبدالله عن شكر وتقدير القوات المسلحة للإتحام الشعبي خلفها وهي تخوض معركة الكرامة ضد المتمردين، وأوضح بأنها ستظل الحامية للشعب السوداني ومقدراته، وأن الإانتصار قد دنا وسيفرح جميع السودانيين في وقت قريب بنهاية هذه الحرب. هذا وقد سلم رئيس الجالية مذكرة تعبر عن موقفهم وتضامنهم مع القوات المسلحة للسفير صالح محمد أحمد والذي قام بدوره بشكر المشاركين في الوقفة، وأوضح بأنها تعكس بجلاء تلاحم جميع بنات وابناء الشعب السوداني ووقوفهم صفاً واحداً خلف قواتهم المسلحة والتي تبذل كل غالي ونفيس لحماية الارض والعرض.

سكاي نيوز

وكاله سونا