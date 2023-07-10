والي الشمالية يتسلم قافلة الدعم للقوات المسلحة من قبيلة الكبابيش





تسلم والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي اليوم بحضور وزير الاستثمار والصناعة رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية المهندس عمر علي صالح والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع وعدد من القيادات قافلة الدعم والاسناد للقوات المسلحة من قبيلة الكبابيش بحي الديم بمحلية دنقلا.

وإشتملت القافلة علي كميات من الموادوالي الشمالية العينية تم تسليمها لقيادة اللواء ٧٥ دنقلا وحيا والي الولاية الشمالية لدى مخاطبته القافلة جهود ومساهمات أبناء الولاية والمؤسسات والقطاعات والفعاليات والقبائل ومكونات المجتمع ووقوفها في خندق واحد مع القوات المسلحة وهي تخوض الان معركة العزة والكرامة لدحر متمردي الدعم السريع والمحافظة على أمن وإستقرار البلاد.

وجدد إستمرار قوافل الدعم والاسناد للقوات المسلحة وفتح معسكرات التدريب والتأهيل المفتوحة للشباب القادرين علي حمل السلاح إستجابة للنداء الذي أطلقه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان دفاعا عن تراب هذا الوطن.

من جانبه اكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا مواصلة الدعم والاسناد للقوات المسلحة بالمواد العينية والمادية والبشرية وأشار الي أن المحلية شرعت في فتح عدد من معسكرات التدريب بوحدات المحلية الثلاث دنقلا وشرق النيل والحفير فضلا عن تكوين لجنة للتعبئة والاستنفار على مستوى المحلية بدوره أوضح قائد اللواء ٧٥ دنقلا العميد الركن مالك محمد رملي أن تدافع شعب الولاية والقطاعات المختلفة في إسناد ودعم القوات المسلحة جسد شعار جيش واحد شعب واحد مؤكدا قدرة القوات المسلحة على تحقيق النصر المؤزر وتطهير البلاد من المتمردين والعملاء والمتربصين بأمن وإستقرار ووحدة السودان

سكاي نيوز

وكاله سونا