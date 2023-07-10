والي كسلا يعلن التعبئه العامة والاستنفار وفتح المعسكرات





اعلن والي كسلا المكلف الأستاذ خوجلي حمد عبدالله التعبئه العامه والاستنفار وفتح معسكرات التدريب تلبية لنداء القائد العام للقوات المسلحه. وأكد لدى مخاطبته اليوم بقاعه المجلس التشريعي بكسلا اجتماع اللجنه العليا للتعبئة العامه والاستنفار بالولاية ان كافة المكونات المجتمعية والكيانات على قلب رجل واحد مساندة للقوات المسلحة. وأضاف الوالي “نحن في لجنة أمن الولاية لم تصلنا أية معلومه عن تخاذل أي مكون من المكونات أو كيان بل ادانوا التمرد وسيروا القوافل ” وأوضح خوجلي أن الولاية تعول كثيرا على استمرار التماسك المجتمعي وتعزيزه قائلا إن قوافل الدعم والمساندة التي قدمها أهالي كسلا تؤكد ذلك و أن الولاية ظلت في طليعة ركب الجهاد.

واضاف إن التمرد حاول تحويل قيم اهل السودان إلى نمط آخر من انتهاك للحرمات وطرد الناس من منازلهم والنهب والسلب وحيا تكاتف وتلاحم اهل الولاية باستضافتهم لأهلهم القادمين من الخرطوم دون كلل أو ملل. واعرب قائد الفرقه ١١ مشاة اللواء الركن حسن أبوزيد آدم عن تقديره لاصطفاف كل اهل كسلا خلف القوات المسلحة حماية وسلامة للسودان والتصدي للتمرد.

وقال إن هذة اللحمة التي بدأت منذ انطلاقة الحرب من قوافل واستنفار كان لها الأثر الفعال في التصدي لهذة المؤامرة وقدم تنويرا شاملا حول الحرب ومالاتها والموقف الحالي مؤكدا مقدرة القوات المسلحة على دحر التمرد وفق خطط مدروسه واستراتيجيه لإدارة وكسب الحرب لانهاء التمرد وكسر شوكته في الخرطوم واجتثاث كل البؤر. واكدت الكيانات والمكونات الاهليه وقادة العمل التنفيذي والشعبي دعمها للقوات المسلحة ماديا ومعنويا وبالارواح َوأدانوا الممارسات التي لا تشبه السودان من نهب وسلب وانتهاك للاعتراض واكدوا إن ما يحدث هو مؤامره تستهدف السودان في انسانه وموارده وتفكيك أوصاله .

سكاي نيوز

وكاله سونا