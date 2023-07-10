إنخفاض أسعار الخضر و الفواكه بأسواق مدني





كشفت جولة وكالة السودان للانباء صباح اليوم بسوق الخضار والفواكه بمدني الإنخفاض الكبير في الأسعار وضعف القوة الشرائية لعدم صرف مرتبات العاملين إضافة لتوقف الإستهلاك في الخرطوم بسبب الحرب.

و أعلن عدد من التجار أن أسعار الخضر والفاكهة في متناول اليد بالنسبة للمواطنين حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 500 جنيهاً والصفيحة 1500 جنيهاً والباذنجان 500 جنيهاً و حزمة الملوخية 150 جنيهاً وكوم البامية والبامبي 500 جنيهاً و3 ربط رجلة 500 جنيهاً والسلطة الكاملة 500 جنيهاً وكيلو البطاطس 500 جنيهاً و عزا التجار ذلك إلى توقف صادر الخضروات والفاكهة من الجزيرة والولايات الأخرى للخرطوم بسبب الحرب.

وأعلن التاجر أحمد عبد الرحيم بسوق الفواكه أن سعر كرتونة المانجو (أبو سمكة) 7 ألف جنيهاً وأكد تكدس كل أنواع الفواكه بسوق مدني وعدم إقبال من المواطنين على الشراء كما أكد المواطن موسي حسين وفرة في الخضروات والفواكه لم يسبق لها مثيل في تاريخ مدينة مدني.

سكاي نيوز

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