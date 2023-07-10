تخفيض رسوم المعاملات المرورية بالنيل الابيض





أصدر الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي النيل الأبيض القرار رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٣م والقاضي بتخفيض رسوم المعاملات المرورية بالولاية بنسبة ٥٠٪ وذلك لمدة شهر، إعتبارا من يوم الأحد الموافق السادس عشر من يوليو للعام الفين وثلاثة وعشرين . و عزا القرار نسبة التخفيض لتشجيع للمواطنين إستكمال إجراءات الترخيص ورخص القيادة لمركباتهم ووجه الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ .

سكاي نيوز

وكاله سونا