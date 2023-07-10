وزير مالية الجزيرة يدعو رجال الأعمال للاستفادة من إمكانيات الولاية





إستعرضت اللجنة العليا لرجال الأعمال بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم بوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بمدني برئاسة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة المكلف مهام وإختصاصات اللجنة.

و أشار الوزير لضرورة تفعيل أدوار رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين والأجانب والإستفادة من فرص تواجدهم بالولاية وقال إن الجزيرة باتت محط أنظار السودان والعالم لما تتمتع به من إمكانات وقدرات إضافة للعدد الكبير من رجال الأعمال الذين يسعون لنقل صناعاتهم للولاية و أكد أن ولاية الجزيرة هي المتنفس والعمق الحقيقي للسودان موجهاً بالإسراع في التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين وتسهيل الإجراءات مع وضع تصور كامل للمشروعات التنموية والخدمية وتحديد الأولويات.

سكاي نيوز

وكاله سونا