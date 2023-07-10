انعقاد اجتماعات الدورة( 56) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية





عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية صباح اليوم الموافق 9 يوليو 2023م، اجتماعات الدورة (56) للمجلس التنفيذي ، بمقر مكتبها الاقليمي بالإقليم الأوسط- القاهرة- جمهورية مصر العربية ، حيث ترأس الاجتماع معالي وزير الزراعة اللبناني الاستاذ / عباس الحاج حسين وبمشاركة حضورية وافتراضية من كل من مملكة البحرين ، جمهورية السودان ، جمهورية القمر المتحدة، دولة فلسطين، المملكة المغربية، والجمهورية اليمنية

وقد افتتح الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس السيد / الحاج عباس حسين، تلاها كلمة البروفيسور/ إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة ، ثم كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بالسيد /محمد خير مدير المنظمات العربية ، وقد ناقش الاجتماع البنود المدرجة علي أعماله وشملت تقرير المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فيما ما بين دورتي المجلس التنفيذي (55) و (56)، سير العمل في إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030، سير العمل في البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، متابعة سير العمل في الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لتربية الاحياء المائية 2017-2037، متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإ دراة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040، احاطة حول الأوضاع في السودان والاجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة لتسيير أعمال المنظمة في هذه الظروف، دعم جهود جمهورية السودان في مجال الأمن الغذائي لمواجهة الأثار الناتجة عن الحرب، تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية عن العام 2022م، الحسابات الختامية للمنظمة للعام المالي 2022م، موقف تسديد مساهمات الدول حتي 31 ديسمبر 2022م.

وبنهاية الإجتماع أصدر المجلس قراراته بشأن الموضوعات المذكورة أعلاه وشدد علي أهمية قيام المنظمة بالاستمرار في تنفيذ خطة عملها للاعوام 2023-2024م المعتمدة من الجمعية العامة ، كما أثني رئيس المجلس على الإجتماع والقرارات التي تم التوصل اليها وشكر المنظمة واصحاب المعالي السادة الحضور.

سكاي نيوز

وكاله سونا