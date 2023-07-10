أبو الغيط يلتقي وزير زراعة لبنان





التقى معالي الأمين العام للجامعة العربية الأستاذ/ أحمد أبو الغيط اليوم الأحد الموافق 9 /7 / 2023م، بمعالي الأستاذ/ عباس الحاج حسن – وزير الزراعة بالجمهورية اللبنانية – رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وقد حضر اللقاء كل من سعادة السيد / حسام زكي – الأمين العام المساعد – مدير مكتب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الدكتور / إبراهيم الدخيري – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية . وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي العربي حيث اشاد معالي الأمين العام بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية والجهود التى تبذلها في سبيل مساعدة الدول الاعضاء بها في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي منوهاً إلى ضرورة تفعيل دورها في هذا المجال وخاصة بما يتعلق بالموضوعات التى أقرتها القمة العربية فى الجزائر ومنها للبرنامج المستدام للأمن الغذائى العربي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030 ، والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 – 2040 . وبهذا الخصوص أبدى معالي الأمين العام للجامعة العربية رغبته بعقد اجتماع استشاري لوزراء الزراعة العرب لدراسة أفضل السبل لتنفيذ قرارات القمة والخطوات العملية اللازمة لذلك . وفي ختام اللقاء شكر معالي وزير الزراعة اللبنانى معالي الأمين العام على اهتمامه الكبير بالأمن الغذائى العربي وعلى حسن الاستقبال ووعد بعمل ما يلزم لانجاح الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده خلال شهر سبتمبر القادم لاصحاب المعالي وزراء الزراعة العرب .

سكاي نيوز

وكاله سونا