مجلس حكومة النيل الأبيض يجيز عمليات التعبئة والاستنفار بجميع المحليات





أجاز مجلس حكومة ولاية النيل الابيض في إجتماعه رقم (٦) اليوم بقاعة امانة الحكومة بربك برئاسة الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي الولاية أجاز خطة عمليات التعبئة والاستنفار بجميع المحليات ومقترح تعديل موازنة الولاية لهذا العام الى موازنة طواريء الى جانب سير عمليات خطة طواريء الخريف والترتيبات الجارية بجميع المحليات. وأكد والي النيل الابيض في تصريح ان الاجتماع أجاز هذه الأجندة بعد مناقشتها بشكل تفصيلي وعزا سيادته تعديل موازنة الولاية لموزانة طواريء من أجل مقابلة كافة متطلبات حالات الطواريء الإقتصادية والصحية والامنية التي تشهدها البلاد مضيفا ان الاجتماع استمع لتقرير مفصل حول موقف إنفاذ خطة طواريء الخريف في جميع المحليات وما تم إنجازه من فتح المصارف الرئيسية والفرعية بالإضافة للكباري والمعابر بهذه المصارف وترتيبات الدفاع المدني.

ووجه المجلس المديرين التنفيذيين للمحليات بضرورة الاستمرار في عمليات تنظيم الاسواق واصحاح البيئة و المواقف العامة وحركة السير في الطرق وتامين الاسواق.

سكاي نيوز

وكاله سونا