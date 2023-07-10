بادي يوجه بافتتاح قطاع البنك الزراعى بالإقليم





وجه الفريق احمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الازرق الإسراع بإفتتاح قطاع البنك الزراعي بالإقليم الى جانب إفتتاح فروع البنك الزراعي بمناطق رورو بمحافظة التضامن والروصيرص وأبوقمي بمحافظة قيسان .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ عوض كباشي جابر مدير البنك الزراعي السوداني قطاع النيل الأزرق/سنار .

وقال مدير البنك أنه سيقف على سير الأداء بصورة عامة ودعم الترتيبات الجارية لإنجاح الموسم الزراعي بالإقليم موضحا أن زيارته للإقليم تهدف لإيجاد الحلول للعقبات التي تعترض إدخال المزيد من المزارعين تحت مظلة التمويل الزراعي للموسم الجديد .

وأعلن إلتزام البنك الزراعي بالبداية الفعلية لإفتتاح المزيد من فروع البنك الزراعي بالإقليم , مشيراً للجهود الجارية لإنطلاقة العمل بفرع البنك الزراعي بمنطقة رورو خلال الموسم الزراعي الحالي

سكاي نيوز

وكاله سونا