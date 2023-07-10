بادي يقف على الترتيبات الأمنية لإنجاح الموسم الزراعي بالتضامن





وقف الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على مجمل الأوضاع الأمنية والتحديات الخدمية بصورة عامة والترتيبات الجارية لإنجاح الموسم الزراعي بمحافظة التضامن .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذ فرح كباس أحمد مدني محافظ محافظة التضامن حيث إطمأن السيد الحاكم على سير الأداء والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الإستقرار بمحافظة التضامن .

الأستاذ فرح كباس محافظ محافظة التضامن أوضح أن لقاء الحاكم وقف على إستقرار الأوضاع الأمنية الراهنة بمحافظة التضامن بصفة عامة , موضحاً أن اللقاء إستعرض الترتيبات الجارية لإنجاح الموسم الزراعي والتحديات التي تواجه مراحل التحضير للإنخراط في الموسم الزراعي في مقدمتها الطرق الزراعية وطريق الدمازين/أقدي .

وأضاف أنه تم الإتفاق على التحرك الفوري من أجل البداية الفعلية لمشروع تشييد وصيانة وتأهيل طريق الدمازين/أقدي عبر شركة سودان بايل , وقال إن المنطقة الغربية مؤهلة لمعالجة الأزمة الإقتصادية من خلال مضاعفة الإنتاج والإنتاجية دعماً للإقتصاد المحلي والوطني .

وأبان أن السيد الحاكم وعد بتقديم الدعم اللازم لإستقرار المحافظة بصورة عامة وإنجاح الموسم الزراعي من خلال توفير التمويل والمدخلات الزراعية لصغار المزارعين بالمحافظة

سكاي نيوز

وكاله سونا