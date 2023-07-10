ترتيبات لاستقبال نازحي الكرمك





استمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لدى لقائه بمكتبه اليوم الأستاذ رمضان يس حمد مفوض العون الإنساني بالإقليم لتنوير حول الترتيبات الخاصة بإستقبال النازحين من محافظة الكرمك عقب الأحداث الأخيرة , و خطوات حصر النازحين القادمين من ولاية الخرطوم .

وأوضح مفوض العون الإنساني أن اللقاء إستعرض الجهود الجارية لتأهيل مباني مفوضية العون الإنساني من خلال الإستفادة من دعم شركاء المفوضية في مقدمتهم المنظمات والوكالات العاملة بالإقليم ، وأضاف أن السيد الحاكم وجه بإعداد التدابير اللازمة لإستيعاب الكوادر الوسيطة من الخريجين الذين درسوا بمناهج شرق أفريقيا في إطار الجهود الرامية لسودنة العمل الطوعي بالإقليم , مضيفاً أن السيد الحاكم وجه بضرورة العمل على إشراك كافة الشبكات النسوية العاملة في مجال المساعدات الإنسانية في برامج رصد تحركات النازحين والإهتمام بشريحتي المرأة والطفل بالإقليم .

سكاي نيوز

وكاله سونا