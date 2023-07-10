لجنة الإمداد الدوائي المشتركة تجتمع وتخلص بعدد من المخرجات





ترأس الدكتور هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي صباح اليوم بقاعة رئاسة وزارة الصحة بعطبرة أجتماع لجنة الإمداد الدوائي الاتحادي والولائي بحضور الدكتور عبد المنعم بله وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل وعدد من مدراء الإدارات ذات الصلة . حيث ناقش الاجتماع عددا من القضايا منها وضع الإمداد الدوائي بولاية نهر النيل ومتابعة وترقية الخدمات العلاجية الي جانب الترتيبات الإدارية الاتحادية . واستمع الاجتماع الي تقارير حول موقف الامداد وادوية الطواريء والعلاج المجاني والمنح الدوائية بولاية نهر النيل . وامن الاجتماع على ضرورة استمرارية الإمداد الدوائي باشراف مباشر من ادارات الصيدلة والطب العلاجي والطواريء كما امن الاجتماع أيضا على التنسيق المحكم بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر لمتابعة الإمداد الدوائي .

سكاي نيوز

وكاله سونا