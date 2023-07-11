توزيع المساعدات الإنسانية علي المتاثرين بشمال كردفان





وقفت لجنة المساعدات الإنسانية بولاية شمال كردفان بمدرسة الأبيض الصناعية على بداية توزيع المساعدات الغذائية للمتاثرين بالاحداث بمدينة الأبيض الذين نزحوا من مناطق الاحداث فى ظل الحرب الدائرة.

واوضح مفوض العون الإنساني بالولاية المهندس طارق أمين انه تم استهداف 300 اسرة بالمساعدات الغذائية لعدد 6 معسكرات بالمدارس معلنا مواصلة توزيع المساعدات للذين نزحوا من مناطق الاحداث فى عدد من المدارس بمدينة الأبيض لتغطية 215 أسرة ليتم بذلك تغطية جميع الأسر المتاثرة.

و لفت إلى وجود 39 الف اسرة إلى حاجة ماسه من المساعدات الإنسانية متواجده وسط المجتمع و ناشد مفوضية العون الإنساني بالمركز واللجنة العليا لمعالجة تلك الاوضاع بتقديم مزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية لهذه الأسر بالولاية موضحا ان هناك فئات أخرى مستهدفه بتقديم الدعم لها و قال ان ما تم توزيه يسهم فى معالجة المعاناة والظروف الإنسانية التى تمر بها تلك الاسر.

سكاي نيوز

وكاله سونا