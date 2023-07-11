والي سنار يقف علي إستعدادات شركة سنار لطوارئ الخريف





إطلع والي سنار الاستاذ توفيق محمد علي عبدالله على عمل شركة سنار للطرق والجسور وما قامت به من عمل خلال الفترة السابقة و وضعها الراهن والمشاكل والتحديات التي تواجهها.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الإدارة لشركة سنار للطرق والجسور. واكد الوالي علي ضرورة أن تواكب الشركة مجريات سوق العمل لضمان الاستمرارية مشيرا إلى أهمية إسهام الشركة في تأهيل الطرق وشدد ب علي ضرورة التزام مؤسسات الولاية الحكومية من الوزارات والمحليات بدفع نسبة ال 50٪ عند طلب تقديم الخدمة فيما يتعلق باعمال الطرق والردميات والمصارف ووجه إدارة الشركة بالبحث عن بيوت الخبرة لتقييم أداءها وتقديم رؤية للدفع بالعمل للأمام كما وجه بضرورة الاهتمام بحقوق العاملين.

و قال وزير المالية المكلف عضو مجلس الإدارة دكتور محجوب أحمد محمد إن الاجتماع استعرض استعدادات الشركة لهذا العام فيما يتعلق بطوارئ الخريف والوقوف على إمكانياتها المادية والبشرية مشيرا إلى أن شركة سنار للطرق والجسور تعد من الشركات الأساسية الداعمة لمجالات البنى التحتية والاقتصاد القومي . الي ذلك قال مدير شركة سنار للطرق والجسور مهندس شرف الدين محمد إبراهيم ان الشركة لها إسهامات كثيرة في تنمية ونهضة وتاهيل البنى التحتية بالولاية ولها دور كبير في أعمال طوارئ الخريف وقامت بتشييد عدد من الطرق والردميات بكل محليات سنار وسنجة والسوكي ولها اسهام في تأهيل ونظافة قنوات الري بالولاية.

و أشار شرف الدين أن ضعف مرتبات العاملين بالشركة اضطر الكثير منهم لتقديم استقالتهم مشيرا إلى تعطل بعض الآليات مما جعل الشركة تتراجع وتعمل بنسبة 50٪ وارجأ ذلك لتهالك الآليات التي تعمل لأكثر من 15 عاما ولم تتم اي عمليات إحلال وإبدال .

سكاي نيوز

وكاله سونا