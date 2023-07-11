صاعقه تضرب المسجد العتيق وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بسنار





أصابت المسجد العتيق بمدينة سنار صباح اليوم صاعقة ضربت المئذنة، إلا أن مانعة الصواعق امتصت شحنتها، كما تسببت الصاعقة في انقطاع التيار الكهربائي بعد سقوطها على أحد أعمدة الكهرباء. يذكر أن الأمطار التي هطلت اليوم في معظم انحاء ولاية سنار استمرت لساعات عقب صلاة الفجر. ولم تتوقف الا في منتصف نهار اليوم وكانت خفيفة الي متوسطة لكنها مستمرة مما ادت الي ري الارض مع بدايات مبشرة لخريف هذا العام وكان عدد من مزارعي المساحات المطرية الصغيرة بشرق سنار قد بدأوا في زراعة محصول الذرة الخفيفة عينات الفتريتة وارفع قدمك

سكاي نيوز

وكاله سونا