ترتيبات لصيانة وتأهيل الطرق وتشييد المصارف بمدني





شدد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة لدى تفقده صباح اليوم سير العمل في إعادة تأهيل وصيانة شارع المحطة بمدني بطول 3.5 كيلومتر على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية والهندسية وفتح المصارف في إنفاذ مشاريع الطرق ووجه بصيانة الطريق الرابط بين صينية الطيارة بحي البحوث إلى صينية السوق المركزي لتسهيل إنسياب الحركة في الطريق القومي (مدني _ سنار) وتخفيف الضغط على طرق مدني الداخلية.

وعبر الوالي عن إشادتة بأداء ومجهودات وزارة البنى التحتية والنقل في إستمرار العمل رغم الظروف الإقتصادية الماثلة داعياً لتكاتف الجهود لتجاوز كافة الصعاب والعبور بالولاية لبر الأمان .. من جانبه أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف جاهزية وزارته لإنفاذ كل الخطط والبرامج الراميه لتلبية إحتياجات المواطنين وأشار للترتيبات الجارية لصيانة وتأهيل كل الطرق وتشييد عدد من المصارف بصورة دائمة والبدء في صيانة طريق حديقة وقيع الله بطول 400 متراً وشارع سنكات جبرونا وأكد إكتمال تركيب 38 محطة طاقة شمسية في مصادر المياه بمدني من جملة 49 محطة متوقع الإنتهاء منها خلال أسبوع والإنطلاق لبقية المحليات ..

سكاي نيوز

وكاله سونا