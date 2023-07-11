والي الجزيرة: النازحون بالولاية 3 – 4 ملايين نسمة





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم وفداً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف برئاسة الدكتورة شى كوكو شيمورا مدير إدارة الطواريء والموارد بحضور الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد طه مدير عام وزارة الرعاية الإجتماعية بالولاية السبل الكفيلة لتوفيق أوضاع اللاجئين والنازحين جراء الحرب الدائرة في الخرطوم الموجودين بالولاية والعمل على ترحيل اللاجئين للمعسكرات وتهيئة بيئة المعسكرات وتوفير الخدمات الإنسانية ..

من جانبه ثمن الوالي دور المنظمات في تعزيز جهود حكومة الولاية تجاه إستضافة المتأثرين بالحرب في ظل التدفق المستمر على ولاية الجزيرة وأكد أن التقديرات الأولية لأعداد النازحين بالولاية 3 _ 4 ملايين نسمة ولفت لأهمية العمل المشترك بين حكومة الولاية والمفوضية في إعادة فتح معسكر الفاو 5 لحصر اللاجئين وتقديم الخدمات الإنسانية ودعا المفوضية للإطلاع بدورها في رعاية المعسكرات ..

فيما أكد مدير الرعاية الإجتماعية على أهمية توفيق أوضاع اللاجئين وترحيلهم للمواقع المخصصة لهم وأشار لجهود حكومة الولاية والمفوضية في ترحيل أكثر من 700 لاجيء لولايات الجوار .. وأوضحت رئيس الوفد أن الزيارة لولاية الجزيرة تأتي للوقوف على أوضاع النازحين واللاجئين والعمل مع حكومة الولاية لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والمجتمع المحلي الذي يستضيف أعدادا كبيرة .

سكاي نيوز

وكاله سونا