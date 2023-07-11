بداية تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل





بدأت برئاسة وزارة التربية والتعليم بالدامر أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل للعام الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣م) .

وخاطب الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية، الوزير المكلف المعلمين والمعلمات المشاركين في أعمال التصحيح بقاعة الوزارة بالدامر بحضور عددٍ من القيادات التعليمية بالولاية، حيث حيا الوزير المعلمين والمعلمات على امتداد الولاية لجهدهم المقدر في إكمال المقررات وأداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

وقال إن امتحانات الشهادة الابتدائية لهذا العام تعتبر أول شهادة متكاملة بعد التغييرات التي طرأت على الُّسلُّم التعليمي بالبلاد داعياً للتعامل معها بالجدية التامة والحفاظ على مجهودات التلاميذ التي تمثل حصاد ست سنوات قضوها بالمرحلة الابتدائية.

وأضاف أن الوزارة كانت حريصةٌ على توفير استحقاقات المعلمين والمعلمات المشاركين في أعمال الكنترول والتصحيح وتقدم في هذا الصدد بالشكر والتقدير لحكومة الولاية ووزارة المالية بالولاية لتوفيرها ميزانية الامتحانات رغم تكلفتها العالية في ظل الظروف المعروفة التي تشهدها البلاد. وحول نتيجة التلاميذ القادمين للولاية من ولاية الخرطوم أوضح الوزير أن النتيجة سيتم تصحيحها مع نتيجة نهر النيل ومن ثم فرزها وتحليلها وبيان نتيجتها النهائية. ودعا الأستاذ الهادي العقيد محمد خالد، مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بالولاية المشاركين في أعمال التصحيح لجعل العدل أسلوباً في التعامل مع ورقة التلاميذ ومراعاة الدقة المطلوبة. وتناول الأستاذ جمال الدين بلة محجوب، مدير الإدارة العامة للتقويم والامتحانات بالولاية الترتيبات التي تمت بشأن سكن المعلمين والمعلمات والاستحقاقات المالية التي تم إعلانها للمصححين بشفافية وأوضح أن المعلمين المشاركين في الكنترول والتصحيح سيكونوا خير نواة لأعمال تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية التي ستتم كل اجراءاتها بالمحليات اعتباراً من العام المقبل.

وكان وزير التربية والتعليم المكلف بالولاية قد عقد اجتماعاً مغلقاً مع رؤساء الشُعب بحضور مدير الامتحانات حيث أدى رؤساء الشُعَب القسم لسلامة وسرية الامتحانات وتمت مناقشة ضوابط وموجهات التصحيح وشدد الاجتماع على مراعاة مصلحة التلميذ أولاً وأخيراً وذلك بما تراه الشعبة و بتوافقٍ فيما بينها.

تجدر الاشارة إلى أن عدد المشاركين في أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية لهذا العام (١٨٨) معلما ومعلمة بالإضافة إلى (٩) رؤساء شُعب ، وكبير المصححين، وجلس للامتحانات هذا العام (٣٠) ألف و(٢١١) تلميذا وتلميذة على مستوى ولاية نهر النيل و(٢) ألف و(٦٩٤) تلميذا وتلميذة من القادمين للولاية من ولاية الخرطوم.

سكاي نيوز

وكاله سونا