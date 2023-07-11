والي الخرطوم يطلع على مجمل الأوضاع بالمستشفيات وموقف الامداد





إطلع والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة على مجمل الأوضاع بمستشفيات الولاية لدى اجتماعه اليوم بمدير المستشفيات بوزارة الصحة دكتور سهيل عبد القادر البشرى. و قدم دكتور سهيل تقريرا عن وضع المستشفيات العاملة حاليا والدعم الذي وصل لها و أسباب خروج اغلب المستشفيات عن الخدمة بسبب التعديات عليها موضحا استلام كمية من الأدوية والمستهلكات الطبية من المنظمات عبر مكتب الوزارة فى مدنى وتم ترحيلها و توزيعها على المستشفيات العاملة . كما تم استلام مستهلكات غسيل الكلى و توزيعها على المراكز بما يكفى لمدة عشرين يوماً وهي مراكز الشهيد الزبير وقطر بالمزدلفة وزينب حاج العوض والبان جديد فيما أسهمت بعض الجهات الخيرية بتوفير تكلفة الترحيل واضاف دكتور سهيل انه بعد استهداف المستشفى السعودي للولادة بامدرمان تم تحويل حالات الولادة مؤقتا لمستشفى النو بتخصيص الاقسام غير المستخدمة لهذا الغرض فيما تم تجهيز عدد 5 اسرة للعناية المكثفة وغرفة للحضانات

وكشف مدير عام المستشفيات عن إستلام كمية مقدرة من الأدوية والمستهلكات الطبية من منظمة اطباء بلاحدود الهولندية دعما لمستشفيات النو والبلك والسعودي كما تم إرسال كمية من الأدوية لمستشفى أبو دليق مباشرة من مدنى.

من جهته اشاد والي الخرطوم بالجهد الذي تقوم به وزارة الصحة و وصفه بانه جهد فوق العادة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التى تعمل فيها الوزارة وكوادرها الذين يعملون في دوام يستمر لايام متواصلة لتقديم العلاج للحالات الباردة والساخنة والعمل على استقطاب المتطوعين لمعاونة الاختصاصييين لمقابلة الضغط الكبير على المستشفيات العاملة.

سكاي نيوز

وكاله سونا