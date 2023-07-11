الشمالية تعلن نتيجة إمتحانات الصف الثامن أساس الدور الثالث والاخير





أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية اليوم نتيجة إمتحانات الصف الثامن أساس الدور الثالث والاخير والتي جلس لها من البنين ٣٧١ تلميذا ومن البنات ٢٨٦ تلميذة فيما بلغ عدد الجالسين من الجنسين ٦٥٧ تلميذا وتلميذة ونجح من التلاميذ الذين جلسوا لأداء إمتحانات الدور الثالث ١٧٧ تلميذا بنسبة نجاح بلغت ٤٧،٧% واللائي نجحن من البنات ١٩٠ تلميذة بنسبة نجاح بلغت ٦٦،٨% فيما بلغت نسبة النجاح العامة بالولاية ٥٦%.

وأكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالشمالية الاستاذ سيف الدين محمد عوض الله في تصريح أن الولاية الشمالية تفردت دون الولايات الاخرى في إجراء إمتحانات الصف الثامن أساس الدور الثالث وأشار الي أن النتيجة التي تحققت تعتبر مرضية بالرغم من التدني الواضح الذي أظهرته النتيجة في مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات.

وقال إن الوزارة ستقوم بعمل الترتيبات اللازمة لاستيعاب جميع الذين نجحوا في المدارس الثانوية حسب المناطق والمدارس واشاد في تصريحه بجهود حكومة الولاية والمديرين التنفيذيين بالمحليات وإدارات الوزارة ومديري التعليم بالمحليات والوحدات الادارية والمدارس وشركاء التعليم وإسنادهم الكبير للوزارة وتمكينها من إجراء الامتحانات بالصورة الطيبة

سكاي نيوز

وكاله سونا