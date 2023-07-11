زيادة المساحة المستهدفة بمشروع سكر سنار





وقف والي ولاية سنار المكلف توفيق محمد علي عبدالله لدي زيارته صباح اليوم لمصنع سكر سنار يرافقه أعضاء مجلس الوزراء واللجنة الامنية علي المساحة المستهدفة لزراعة قصب السكر بمشروع سكر سنار لهذا العام والتي بلغت 6000 فدان متوقع ان تنتج 75.000 طن من قصب السكر

و قال الوالي ان مصنع سكر سنار هو إحد المشروعات الكبيرة التي أنشئت من أجل النهوض بالمجتمع المحلي و تنميته وتحسين أوضاعه المعيشية مؤكدا أن صناعة السكر من الصناعات الهامة التي تسهم في دعم الاقتصاد القومي. وقال مدير الإدارة الزراعية بمصنع سكر سنار مهندس معاوية صلاح سعيد إن من أكبر المشاكل التي تواجههم هي صعوبة توفير الأسمدة مشيرا إلى أن إدارة المصنع تسعي لتوفيرها من أجل زيادة المساحة المزروعة. فيما قال مدير مصنع سكر سنار الاستاذ محمد دفع الله إبراهيم ان هذا الموسم مطمئن من خلال المساحات المزروعة اذا ما تم مقارنتها بالعام الماضي كما ثمن جهود انسان المنطقة واسهامه في عمليات الحماية والإنتاج مؤكدا أنهم سيعملون وفق الخطة الخماسية من أجل زيادة إنتاج السكر لدعم الاقتصاد الوطني.

سكاي نيوز

وكاله سونا