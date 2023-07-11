تدشين حملة مكافحة الآفات للموسم الزراعي 2023م _ 2024م بالجزيرة





دشنت إدارة وقاية النباتات بولاية الجزيرة صباح اليوم إنطلاقة حملة مكافحة الآفات القومية للموسم الزراعي 2023م _ 2024م عبر 5 فرق عمل مزودة بالآليات والمبيدات لمكافحة آفات الجراد ساري الليل والعنتد إضافة للفأر والطيور ..

هذا وستتجه الأتيام لتغطية محليات أم القرى وشرق الجزيرة والحصاحيصا وجنوب الجزيرة والمناقل.

وأكدت المهندسة سميه أحمد محمد علي مدير إدارة الوقاية بالولاية في تصريح على أهمية المكافحة المبكرة للآفات التي تشكل مهدداً كبيراً لنجاح العروتين الصيفية والشتوية وأرجعت تأخر أعمال المكافحة لهذا العام للوضع العام للبلاد مثمنة في هذ الصدد دور الجهات التي أسهمت في إنطلاقة الحملة في توقيت مناسب يمكن من تلافي الضرر الذي تسببه الآفات على المحاصيل الزراعية .

سكاي نيوز

وكاله سونا