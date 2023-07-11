الهيئة العليا للمرأة لدعم القوات المسلحة تزور معسكر المتطوعين بالشمالية





قامت الهيئة العليا للمرأة لدعم القوات المسلحة برئاسة الامين العام للمجلس الاعلي للثقافة والاعلام رئيس الهيئة بالولاية الشمالية الاستاذة تقوى بدوي احمد حسين بزيارة لمعسكر المتطوعين المفتوح بمدينة دنقلا وجاءت زيارة الهيئة للمعسكر للوقوف على سير تدريب المجندين وتقديم بعض المواد العينية ورفع الروح المعنوية.

وأكدت الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة والاعلام رئيس الهيئة العليا للمرأة لدعم القوات المسلحة أن الهيئة سيكون لها دورا كبيرا في دعم وإسناد قوات الاحتياط بالولاية الشمالية وذلك إستجابة للنداء الذى أطلقه القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأعلان التعبئة والاستنفار العام بالولايات.

وأشارت الي أن الزيارة وجدت تجاوبا وتفاعلا كبيرا من قيادة قوات الاحتياط والمجندين الذين يتلقون جرعات التدريب والتأهيل بالمعسكر المفتوح بدنقلا وأضافت إن إجراءات التسجيل بالنسبة للمرأة للانخراط في معسكرات التدريب المفتوحة تمضي بصورة طيبة وإن الأيام القادمة ستشهد إفتتاح العديد من معسكرات التدريب لقطاع المرأة من أجل الدفاع عن تراب الوطن وعقيدته ومكتسباته والتصدي لكل أشكال الاستهداف والمؤامرات والمحافظة على أمن وإستقرار ووحدة السودان والولاية الشمالية من جانبه أكد قائد اللواء ٢٦٦دفاع جوي دنقلا العميد الركن علي إدريس أن إنسان الولاية قدم الغالي والنفيس في سبيل دعم وإسناد القوات المسلحة وهي تخوض الان معركة العزة والكرامة لدحر متمردي الدعم السريع وتطهير البلاد من العملاء والمتمردين الذين يريدون زعزعة الامن والاستقرار والطمأنينة والعبث بمقدرات ومكتسبات الشعب السوداني وترحم علي أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين الذين سقطوا في المعارك وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وفك أسر الماسورين. وأوضح قائد قوات الاحتياط المقدم الفاتح فضل المولى أن النداء الذى أطلقه القائد العام للقوات المسلحة والقرارات التي أصدرها والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي بتشكيل اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار على مستوى الولاية برئاسة وزير الاستثمار والصناعة المهندس عمر علي صالح ولجان التعبئة والاستنفار بالمحليات برئاسة المديرين التنفيذيين وكذلك الهيئة العليا للمرأة لدعم القوات المسلحة وجدت التنفيذ الفوري على أرض الواقع مؤكدا إفتتاح العديد من معسكرات التدريب المفتوحة للمتطوعين والمجندين القادرين على حمل السلاح بجميع محليات الولاية مشيرا إلى أن المعسكرات شهدت تدافعا كبيرا من المتطوعين لحماية الأرض والعرض مضيفا أن التدريب يسير بصورة طيبة ووصل مراحل متقدمة بكل المعسكرات التي تم إفتتاحها مشيدا بجهود الهيئة العليا للمرأة لدعم القوات المسلحة ودورها الكبير في تقديم المعينات العينية ورفع الروح المعنوية للمجندين كما إمتدح مجهودات حكومة الولاية والمؤسسات والقطاعات والفعاليات المختلفة ووقوفها المستمر مع قوات الاحتياط لانجاح معسكرات التدريب والتأهيل المفتوحة بمحليات الولاية الشمالية

سكاي نيوز

وكاله سونا