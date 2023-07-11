السودان يرفض قرار لجنة الايقاد بنشر قوات اجنبية في السودان





أصدرت حكومة السودان بيانا اليوم حول اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن الايقاد بشأن السودان وقالت إن حضور وفد السودان الي اديس ابابا قبل بداية الاجتماع وتواصله المسبق مع الجهة المنظمة للاجتماع أكد رغبة السودان الصادقة في الارتباط لايجاد حلول للازمة وأن ما ورد في بيان الرباعية الختامي بخصوص غياب وفدنا غير دقيق و يجافي الواقع، إذ كانت المصداقية تقتضي ان يشير بيان اللجنة الرباعية إلي ان عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض علي رئاسة الرئيس وليم روتو للجنة الرباعية. تضمن بيان اللجنة الرباعية الختامي الدعوة لعقد إجتماع قمة دول قوات شرق افريقيا للطواريء للنظر في إمكانية نشر قوات لحماية المدنيين وضمان إنسياب المساعدات الإنسانية وفي هذا الصدد تؤكد حكومة السودان ان المساعدات الانسانية المقدمة من الجهات الدولية تنساب وتصل إلي المحتاجين وتظل حكومة السودان حريصة علي رفع المعاناة عن كاهل شعبها وتذليل كل ما يعوق ذلك. تؤكد حكومة السودان على رفضها لنشر اي قوات اجنبية في السودان وستعتبرها قوات معتدية. ترحب حكومة السودان بقمة دول الجوار التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في يوم 13 يوليو 2023 بغرض مناقشة الازمة في السودان، إتساقا مع موقفها الذي رحب بمبادرة جدة. وتستنكر حكومة السودان وترفض تصريحات الرئيس الكيني وليم روتو السابقة التي كررها في المؤتمر الصحفي عقب إجتماعات اللجنة الرباعية. كما تعبر عن دهشتها لتصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي بأن هنالك فراغاً في قيادة الدولة مما يفسر بأنه عدم اعتراف بقيادة الدولة الحالية وتستنكر دعوته لفرض حظر جوي ونزع المدفعية الثقيلة خلافاً لمواقفه وتفاهماته المباشرة القائمة مع السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة. تعتبر حكومة السودان التصريحات اعلاه مساساً بسيادة الدولة السودانية وهو أمر مرفوض. كما تفيد حكومة السودان منظمة الايقاد بأن عدم إحترام اراء الدول الاعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة

سكاي نيوز

وكاله سونا