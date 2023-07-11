الهلال الأحمر القطري يفتتح صيدلية لتوفير الأدوية للوافدين بمدني





إفتتح الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة صباح اليوم بمستشفى مدني التعليمي صيدلية الهلال الأحمر القطري.

وأشار مدير عام الصحة إلى أن الصيدلية تستهدف تقديم الدواء للمرضى الوافدين من ولاية الخرطوم بسبب الحرب وعبر عن إشادته بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه الهلال الأحمر القطري للقطاع الصحي بالولاية مجدداً إلتزام وزارته بالإستمرار في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للوافدين بكافة المؤسسات الصحية ..

من جانبة أعلن الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام وزارة الشباب والرياضة رئيس لجنة الإيواء أن الصيدلية تلبي إحتياجات الوافدين من الأدوية الضرورية داعياً لمزيد من المبادرات التي توفر إحتياجات الوافدين ..

فيما أكد د. صلاح الدين عبد الملك رئيس جمعية الهلال الأحمر القطري بالسودان إلتزام الجمعية بدعم الوافدين في مختلف المجالات مبيناً أن الصيدلية تم تخصيصها لتوفير إمداد دوائي مستمر للوافدين ..

سكاي نيوز

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