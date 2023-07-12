خبير: تهدئة الأوضاع في السودان جزء من الحفاظ على الأمن المصري





أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تهدئة الأوضاع في الداخل السوداني هو جزء من الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

ولفت غباشي، خلال لقائه مع الإعلامي هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الحكومة السودانية غاضبة من تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، والذي صرح فيها أن السودان خالية من وجود حكومة تدير البلاد، ومطالباته بفرض حظر جوي على السودان؛ بسبب الحرب القائمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتابع: «قضية السودان قضية مركبة وليس دولة جوار فقط وتمثل أهمية حساسة بالنسبة للأمن المصري، خاصة أن مصر والسودان بينهما شريان النيل والعلاقات الوثيقة»، منوها أن قوات الدعم السريع تصل لنحو 250 ألف جندي وهو نصف قوات الجيش تقريبا، وتمتلك عتادا عسكريا وأسلحة ثقيلة هائلة تجابه أسلحة وإمكانات الجيش.

واستكمل نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية: «تسوية الوضع في السودان بين حميدتي وعبد الفتاح البرهان أمر ضروري»، مشددا على ضرورة إجراء حوار؛ للمحافظة على مقدرات الدولة والمواطنين الأهم من أي مصالح شخصية.

“المصري اليوم”