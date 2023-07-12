حجاج البحر من غرب كردفان يغادرون الاراضي المقدسة





غادر ميناء جدة الاسلامي بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم ستة افواج من بعثة حجاج البحر بولاية غرب كردفان في طريق عودتهم للبلاد عبر ميناء عثمان دقنة بولاية البحر الاحمر بعد أداء فريضة حج 1444هــ وزيارة قبر المصطفي صل الله عليه وسلم بالمدينة المنورة . وفي تصريح (لسونا) افادت الاستاذة فاطمة مدني جمعة امين امانة الحج والعمرة بالولاية المشرفة علي بعثة الحج ان الافواج الستة قد وصلت مدينة مدينة جدة اليوم الثلاثاء قادمة من المدينة المنورة من بعد أن قضي بها حجاج الولاية ستة ايام ادوا فيها جميع الصلوات المفروضة بالمسجد النبوي الشريف وتشرفوا بدخول الروضة الشريفة والصلاة فيها كما زاروا مقابر البقيع ومسجدي القبلتين وقباء وموقع معركة الخندق وجبل أحد وبعض المعالم الإسلامية والأثرية بالمدينة المنورة . وقالت فاطمة مدني ان حجاج الطيران من غرب كردفان متواجدين بالمدينة المنورة وسيغادرونها يوم الجمعة القادم في طريق عودتهم للبلاد عبر مطار بورتسودان الدولي. واوضحت ان جميع حجاج الولاية بصحة جيدة ولا يوجد مريض منوم بالمستشفيات او مصاب متخلف بالمملكة …

سكاي نيوز

وكاله سونا