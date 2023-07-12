منظمة الغذاء العالمي تثمن التعاون بينها ومفوضية العون الانساني بسنار





اكد مفوض العون الإنساني بولاية سنار الأستاذ محمد عبد الفتاح بادي لدى لقائه صباح اليوم وفد منظمة الغذاء العالمي على ضرورة التدخل العاجل للمنظمة لتوفير الغذاء والدواء والإيواء للوافدين من أحداث الحرب الدائرة بالخرطوم. وأمن اللقاء على ضرورة التدخل لمنظمة الغذاء العالمي لاهمية الوضع الإنساني و بحث اللقاء كافة القضايا الخاصه بالنازحين وحاجه الولاية الماسة لتدخل المنظمة من جانبه وعد ممثل منظمة الغذاء العالمي بالتدخل العاجل وفي اسرع وقت بمجمعات النازحين بالولايه مثمنا التعاون الكبير لمفوضية العون الانساني بولاية سنار ومدها للمنظمه بكافة الاحصائيات والمعلومات التي تخص النازحين والتي تسهل تحديد حاجة الولايه ليتم التدخل السريع

سكاي نيوز

وكاله سونا