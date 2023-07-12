والي سنار وأعضاء حكومته يقفون على طواريء الخريف بمحلية سنجة





رأس والي سنار الاستاذ توفيق محمد علي عبدالله اليوم الاجتماع المشترك للجنة الامنية بمحلية سنجة ومديري الإدارات العامة والمتخصصة وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية سنجة الاستاذ ناصر عبدالله ناصر ووزراء المالية و البني التحتية والإنتاج والموارد الاقتصادية المكلفين. وجاء الاجتماع للوقوف على مجهودات المحلية و استعداداتها لطواريء الخريف

واستعرض ناصر تقرير الأداء نصف السنوي من العام 2023 موضحا أن المحلية حققت بعض النجاحات في مجالات الأمن والتعليم والصحة والمياه والبنى التحتية ومعاش الناس والأراضي والزراعة مشيرا للخطة المستقبلية للمحلية فيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية من إنشاء منطقة صناعية ومسلخ وتأهيل سوق صادر الثروة الحيوانية وإنشاء سوق للمنتجات البستانية وإنشاء سوق للمحصول. وقال ناصران موقف المواد البترولية بمحلية سنجة مطمئن حيث أكد ان لديهم 130،000 جالونا جازولين وعدد 82.000 جالونا بنزين مؤكدا انسياب حركة المواد البترولية بصورة ممتازة كما أكد اهتمامهم بالعمل في فتح المصارف وتشييد الكباري وتأهيل الجسور الترابية مع توفير علاج طواريء الخريف بالتنسيق مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية. دكتور محجوب أحمد محمد وزير المالية المكلف قال إن محلية سنجة تمثل حاضرة للولاية لذلك اي تدني في مستوى الخدمات المقدمة سينعكس سلبا على المظهر العام للمدينة كما دعا الي ضرورة وضع خطة عاجلة لزيادة الإيرادات بغرض تسيير دولاب العمل بالمحلية نسبة للظروف الصعبة التي يمر بها السودان مع ضرورة تحفيز المتحصلين وقال اننا نحتاج الي تنسيق كبير مع محلية سنجة من أجل إحكام السيطرة على إلايرادات لتنعكس على المواطن في حياته المعيشية. والي سنار قال أن كل خدمات المواطن مرتبطة بالمحليات ووجه بتقوية الوحدات الإدارية لتضطلع بدورها كاملا كما اكد اهتمامه بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن

سكاي نيوز

وكاله سونا