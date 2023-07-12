وزارة الصحة بالقضارف توكد جاهزيتها لطواريء الخريف





أكدت الأستاذة مروة التجاني الشريف نائب مدير إدارة الطواريء الصحية ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية جاهزية وزارة الصحة للتصدي لطواريء فصل الخريف مؤكدة جاهزية اتيام التدخل السريع بعدد اثني عشر محلية للتدخل ومجابهتها.

وأعلنت عن توفر أدوية الطواريء الصحية بمافي ذلك أمصال العقارب والثعابين رغم تأثير الظروف التي تمر بها البلاد على وفرتها، موجهة شكرها لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات الأخرى التي ساهمت في توفير الحاجة من الأدوية للنازحين مناشدة المنظمات للاستمرار في دعم أنشطة طواريء الخريف.

وأشارت مروة في تصريحات صحفية عن وضع خطة محكمة للاستجابة وتنفيذ أنشطة الطواريء الصحية بالمحليات السبع ذات الهشاشة التي تتأثر سنويا بالسيول والفيضانات ورصد المشاكل الصحية والتدخل لمجابهتها

سكاي نيوز

وكاله سونا