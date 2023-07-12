المجلس القومى للأطفال يطالب الأمم المتحدة بدعم الأطفال المتاثرين بالحرب





كشف الدكتور عبدالقادر عبدالله أبو الأمين العام للمجلس القومى لرعاية الطفولة بالسودان عن نزوح ومعاناة اكثر من اثنين وعشرين الف طفلا بسبب الحرب الدائرة فى الخرطوم لولايات السودان المختلفة .

وطالب أبو فى تصريح (لسونا) منظمات الأمم المتحدة العامة فى مجال الطفولة بضرورة الإسراع بالتدخلات العاجلة لتقديم الدعم فى مجالات الصحة والتعليم والايواء والحماية مشيرا للخطة الاسعافية العاجلة التى تم إعدادها عبر المجلس لكافة ولايات السودان من أجل حماية الأطفال بتوجيه مباشر من الدولة لولاة الولايات والزكاة والتأمين الصحى على مستوى السودان.

كما أشار لأهمية المناصرة الاعلامية لدعم جهود المجلس فى تنفيذ الخطة الاسعافية التى اعدت عقب إندلاع الحرب .

سكاي نيوز

وكاله سونا