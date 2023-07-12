والي الشمالية يشكل اللجنة العليا للتعبئة والاستنفاربرئاسته وسوركتي رئيسا مناوبا





أصدر والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي قرارا قضي بتشكيل اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية برئاسته والبروفيسور الطيب سوركتي رئيسا مناوبا ومدثر ميرغني حمد الفيل عضوا ومقررا وعضوية اخرين .

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في قيادة حملات التعبئة والاستنفار وإستنفار المجاهدين للذود عن حمى الوطن وإستقطاب الدعم العيني والمادي لدعم محاور الجهاد المختلفة وإعداد وتسيير قوافل الدعم والمؤازرة للمناطق المتأثرة بالأحداث الامنية وقيادة حملات إعلامية تعبوية عبر وسائل الاعلام المختلفة بأهمية المشاركة والمساهمة في دعم ومؤازرة القوات المسلحة وأي مهام أخرى تراها اللجنة مناسبة تساعد في تنفيذ مهامها وتشكيل لجان فرعية بالمحليات ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.

سكاي نيوز

وكاله سونا