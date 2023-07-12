اللجنة النسوية لدعم وإسناد القوات المسلحة بالشمالية تعقد إجتماعها الأول





عقدت اللجنة النسوية العليا لدعم وإسناد القوات المسلحة بالولاية الشمالية إجتماعها الأول اليوم بدنقلا برئاسة الامين العام للمجلس الاعلي للثقافة والاعلام رئيس اللجنة الاستاذة تقوى بدوي احمد حسين بحضور عدد من أعضاء لجنة التعبئة والاستنفار بمحلية دنقلا وقائد قوات الإحتياط بالشمالية المقدم الفاتح فضل المولي ورئيس اللجنة النسوية العليا لدعم القوات المسلحة بالمركز الأستاذة إشراقة عثمان عبد الملك.

وأكدت الامين العام للمجلس الاعلي للثقافة والاعلام رئيس اللجنة النسوية العليا لدعم القوات المسلحة في تصريح أن الاجتماع إطمأن من خلال التنوير الذي قدم من قبل أعضاء لجنة التعبئة والاستنفار وقائد قوات الإحتياط على سير حملات التعبئة والاستنفار العامة إستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بجانب الاطمئنان على سير العمل في معسكرات التدريب المفتوحة للمتطوعين والشباب القادرين علي حمل السلاح والتي تم إفتتاحها بجميع محليات وقرى ومناطق الولاية وأشارت الي أن القطاعات النسوية جددت دعمها وإسنادها للقوات المسلحة وقوات الاحتياط للدفاع عن تراب هذا الوطن وعقيدته ومكتسباته والتصدي لكل أشكال الاستهداف والمؤامرات التي ظلت تحاك ضد السودان.

وأضافت أن اللجنة النسوية العليا سيكون لها دورا كبيرا خلال الفترة القادمة في تقديم الدعم العيني والمادي ورفع الروح المعنوية للمتطوعين في معسكرات التدريب المختلفة .

من جانبها أوضحت رئيس اللجنة النسوية العليا بالمركز أن الاجتماع شدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الواجهات والمؤسسات والقطاعات وأكدت أنه تم من خلال الاجتماع تكوين العديد من اللجان وهي لجنة دعم القوات المسلحة ولجنة دعم قوات الاحتياط ولجنة الايواء للقادمين للولاية بسبب ظروف الحرب ولجنة رعاية الجرحي ولجنة البرامج والاعلام واخيرا اللجنة المالية مشيدة بمساهمات وأدوار المرأة في دعم مسيرة الجهاد بالبلاد

سكاي نيوز

وكاله سونا