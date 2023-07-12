مجلس السلام بالنيل الازرق يهنئ حاكم الاقليم بانتصارات القوات المسلحة





قدم وفد مجلس السلام بإقليم النيل الازرق التهاني والتبريكات للفريق أحمد العمدة بادى حاكم إقليم النيل الازرق بمناسبة الإنتصارات الباهرة التي أحرزتها القوات المسلحة على فلول التمرد.

جاء ذلك لدى إستقبال الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمكتبه اليوم وفد قيادات مجلس السلام بالإقليم برئاسة المك الفاتح المك يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل الإقليم رئيس المجلس .

وأوضح الأستاذ كمندان جودة محمد الأمين العام لمجلس السلام , أن الوفد أعرب عن إشادته بمواقف حكومة الإقليم في سبيل تعزيز السلام والأمن في ربوع الإقليم , وأضاف أن الوفد أكد جاهزية المجلس لدعم كافة المبادرات الرامية لتحقيق السلام والإستقرار وإنجاح الموسم الزراعي الجديد بالإقليم , مضيفاً أن اللقاء تناول التدابير الجارية لتوفير الظروف الملائمة لتمكين المجلس من القيام بدوره على الوجه الأكمل ,

وأبان ان الحاكم وعد بتذليل العقبات التي تعترض عجلة الأداء بالمجلس في محاور تأمين الميزانيات الداعمة لإنطلاق المجلس نحو تحقيق الأهداف المرجوة .

سكاي نيوز

وكاله سونا